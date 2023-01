IN BEELD – ‘Vapeurs’ eindelijk in première

In Theater Elckerlyc in Antwerpen vond de première plaats van ‘Vapeurs’, met Lulu Aertgeerts, Anne Mie Gils, Karin Jacobs en Caroline Maes.

Er kwamen diverse bekende Vlamingen opdagen, waaronder ook Peter Bulckaen en zijn vrouw uit Geluwe, Jérémie Vrielynck uit Deerlijk, enz. Geniet van onze fotomap. (PADI – foto’s Tom)

‘Vapeurs 4’ met Karin Jacobs, Lulu Aertgeerts, Anne Mie Gils en Caroline Maes speelt nog tot en met zondag 19 februari in Theater Elckerlyc in Antwerpen. Tickets en info via www.elckerlyc.be.