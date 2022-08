IN BEELD – Vanaf 20.50 uur live op Eén, maar nu al meerdere foto’s vanuit de backstage van Zomerhit aan de Jachthaven in Blankenberge

Bijna is het zover. Hét feest van Radio2 gaat van start aan de Jachthaven in Blankenberge. Wie wint er de felbegeerde Radio2 Zomerhit 2022? Metejoor met Snelle of gaat deze titel naar Pommelien of loopt Margriet Hermans met deze Award weg?

Wanneer we deze tekst neerpennen zijn er nog altijd tien finalisten in actie. Even opsommen: Margriet Hermans, Jaap Reesema & Lea Rue, Niels Destadsbader, The Starlings, Maksim, Pommelien Thijs, Cleymans & Van Geel, Metejoor & Snelle, Berre, Regi & Emma Heesters. Ook Stan van Samang is van de partij met als de Nederlander Duncan Laurence. Rond 22 uur weten we wie de Zomerhit 2022 won. Geniet van onze fotomap. (PADI & Gilles – foto’s FODI)