IN BEELD – Valentijnsconcert van Christoff in Silt in Middelkerke

Vrijdagavond was zanger Christoff present voor een Valentijnsconcert in Silt in Middelkerke in een organisatie van Concertevents.

Die avond zong Christoff zijn meest romantische songs en natuurlijk ook zijn bekendste hits. Samen met zijn liveband zorgde hij voor een gezellige muzikale avond. De Oost-Vlaamse artiest begon met ‘Intro/Dit Ben Ik’, gevolgd door ‘Vanavond Gaat Het Gebeuren’, ‘Oldies Medley’, ‘Voor Mama’, ‘Anders Zijn’, ‘Alles Kan Een Mens’, ‘Zeg Maar Niets Meer’, ‘Beste Vriend’, ‘Dance Medley’, ‘Optimist’, ‘Als Je Bij Me Bent’ en ‘Sta Op En Zing’. Na de pauze startte hij met ‘Stop’, gevolgd door ‘Hartslag’, ‘Een Ster’, ‘Will Tura Medley’, ‘Eenmaal Komt’, ‘Zo Mooi’, ‘Klubb3 Medley’, ‘Zeven Zonden’, ‘Polonaise Medley’, ‘Licht Uitdoen’, ‘Van Mij Voor Jou’ en als bisnummer ‘Sweet Caroline’. (PADI – foto’s Hilde)