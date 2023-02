IN BEELD – Umberto Tozzi met zijn ‘Gloria Forever Il Tour’ te gast in Kursaal Oostende

Vorige zaterdagavond was de Italiaanse superster Umberto Tozzi te gast met zijn ‘Gloria Forever Il Tour’ in Kursaal Oostende in een organisatie van Concertevents.

Met hits als ‘Gloria’, ‘Ti Amo’ en ‘Gente di Mare’ is Umberto een méér dan bekende internationale artiest. Zijn nummer ‘Ti Amo’ stond maar liefst zeven maanden op nummer één in de Italiaanse hitparade en met ‘Gloria’ scoorde hij een wereldhit. In 1987 stond Umberto, samen met Raf, op het podium van het Eurovisiesongfestival in Brussel. De song ‘Gente di Mare’ groeide uit tot een evergreen. Deze en nog zoveel andere liedjes bracht Umberto in Kursaal Oostende, bijgestaan door professionele muzikanten en backing vocals. Geniet van onze fotomap. (PADI – foto’s Daniël)