IN BEELD – Tweedaagse ‘Muzikantenstad’ in De Leest in Izegem voor telkens volle zaal was een topper

Was jij erbij tijdens de tweedaagse van ‘Muzikantenstad’ in De Leest in Izegem in een organisatie van het stadsbestuur en de seniorenverenigingen? Indien ja, dan zal je beamen dat die show prachtig was. Indien niet, dan heb je iets gemist.

Twee dagen lang was De Leest tot in de nok gevuld met senioren die kwamen genieten van ‘Muzikantenstad 2023’, een project van Chris en Frank van VDM Produkties en in het bijzijn van de artiesten Michael Lanzo, Nadia, Filip D’haeze, Lissa Lewis, PC Brown, Doran, Ellis, Animolly, Eveline Cannoot én als gastzanger Herbert Verhaeghe. Ook het ballet was van de partij en natuurlijk enkele livemuzikanten. Deze show was tot in de details afgewerkt. Geniet van onze fotomap en dan wordt je alles heel duidelijk. (PADI – foto’s Daniël)