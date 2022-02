IN BEELD – Twee verjaardagsconcerten van Bart Herman in De Steenoven in Herzele

Niet één keer, maar wel twee keren kon Bart Herman De Steenoven in Herzele vullen met zijn fans. De gewezen West-Vlaming woont nu in Halle en koos – een jaarlijkse traditie – voor een verjaardagsfeest op Oost-Vlaamse bodem.

Vandaag – maandag 14 februari – blaast Bart 63 kaarsjes uit. In Herzele speelde hij naast alle grote hits ook wat nieuw werk, waaronder zijn recentste single ‘Jij laat me niet los’ zijn ultiem eerbetoon aan vriend en groot voorbeeld Wim De Craene. Ondanks de beperkingen (er mocht telkens maar 265 man zitten) was het toch twee dagen feest. “De drang naar wat vrijheid en amusement was zeer duidelijk voelbaar. Blij dat ik daaraan heb mogen bijdragen. Ook voor ons, de muzikanten en mezelf, was het een zalig weekend : eindelijk weer dat podium op en met volle goesting kunnen doen waarvoor we gekozen hebben : muziek maken! Meer van dat! Op naar de volledige vrijheid”, zegt Bart, die tijdens de tweedaagse ook Herbert Verhaeghe mocht verwelkomen. Samen zongen ze ‘Jij verbaast me’. Herbert zong alleen ‘Ik laat mijn hart nog openstaan’, een lied dat Bart Herman voor hem schreef. Geniet van ons foto-overzicht. (PADI – foto’s Daniël)