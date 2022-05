IN BEELD – Tony Hadley te gast in Kursaal Oostende

Dinsdagavond was de internationale ster Tony Hadley van ex-Spandau Ballet te gast in Kursaal Oostende.

Deze artiest bewees dat hij nog altijd over een uitstekend stemgeluid beschikt. Hij heeft ook internationale fans, want heel wat nationaliteiten waren present. Natuurlijk kon er gerust wat meer volk geweest zijn, maar wie er niet bij was had ongelijk. Op de setlist stonden o.a. de songs ‘To Cut A Long Story Short’, ‘Highly Strung’, ‘Only When You Leave’, ‘Round and Round’, ‘I’ll Fly For You’, ‘Tonight Belongs to Us’, ‘Mad about You’, ‘Be Free With Your Love’, ‘Instinction’, ‘Chant’, ‘Soul Boy’, ‘Because of You’, ‘Barricades’, ‘Somebody to Love’, ‘Every Time’, ‘Lifeline’, ‘True’, ‘Gold’, ‘Life’. Geniet van onze fotomap. (PADI – foto’s Daniël)