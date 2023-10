IN BEELD – Tijdens ‘Sterren Aan Zee’ in ‘het Sportpaleis van Oostende’ was er geen gebrek aan ambiance

In de CORETec Dome in Oostende sprak Sergio over ‘het Sportpaleis van Oostende’, waar het schlager- en ambiancefeest ‘Sterren Aan Zee’ plaatsgreep.

Vooraf amuseerde ‘Die Verdammte Spielerei’ de aanwezigen in de VIP ruimte. Het feest zelf werd er een vol ambiance. Als eerste kondigden Poot en Vijverman zanger Willy Sommers aan. Dat was meteen een schot in de roos en de toon was gezet. Als Steve Tielens en Filip D’Haeze samen het podium opkomen weet iedereen dat er heel wat sfeer in de lucht hangt. Günther Neefs en De Romeo’s vervolledigden het eerste deel. Na de pauze stond Pauline op het podium. Daarmee dacht men ook aan het jonge volkje. Na Sergio die geen moeite had om op zijn geheel eigen wijze de zaal op zijn hand te krijgen, kwam Coco Jr. . Luc Steeno mocht het feest afsluiten en deed dat heel voortreffelijk. Geniet van onze fotomap. (PADI – foto’s Daniël)