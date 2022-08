IN BEELD – ‘Tien-om-te-Zien’ blijft het massale publiek muzikaal verwennen op de Zeedijk in Westende

Een opname van ‘Tien-om-te-Zien’ moet wel even worden stilgelegd omwille van bijvoorbeeld een monitor die niet werkt of een slechte belichting. Dinsdagavond werd de opname om toch wel een heel andere reden herdaan, want Liliane Saint-Pierre viel op het podium. “Jullie hebben mooie beelden hé”, riep ze richting cameramannen. Ooit zullen die wel worden uitgezonden tijdens één of ander ludiek programma.

‘Wat zit ik hier te doen’ zong Liliane toen het was gebeurd en dit paste perfect bij de song ‘Ik wil alles voor je doen’ die haar naar het TOTZ-podium bracht. De zangeres was geschrokken, maar gelukkig liep ze geen verwondingen op. Zo valt er altijd wel iets te beleven voor het publiek dat aanwezig is bij de opnames. Stan Van Samang werd wel heel enthousiast begroet door fans met een spandoek ‘Stanni jij bent een ster’ en ook voor Pommelien Thijs waren er heel wat bordjes met haar naam erop, inclusief voor Berre. Geniet van onze gevarieerde fotomap. (PADI – foto’s Daniël)