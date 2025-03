IN BEELD – Thomas Julian, David Vandyck en Danny Diëgo schitteren tijdens optreden voor vzw Julena in OC Nieuwenhove in Waregem

De vzw Julena organiseerde in OC Nieuwenhove in Waregem een gezellige muzikale namiddag, met drie muzikale toppers.

Het was direct volle bak toen accordeonist/zanger Thomas Julian begon. De dansvloer stond in een mum van tijd vol. De ruim 170 aanwezigen genoten ook van de liedjes van David Vandyck en van Danny Diëgo. De ingeschrevenen kregen koffie met gebak. Onder de aanwezigen bemerkten we ook Thomas Steupenaert, die een verkiezingslint droeg. Hij doet immers mee aan de verkiezing van Eierboer in Kruishoutem. Daarnaast is hij ook vrijwilliger bij de vzw en dus werd hij even aan het publiek voorgesteld. Geniet van onze fotomap. (PADI – foto’s Jens)