IN BEELD – Theater tribute show ‘Michael Jackson’ met live band, live vocals én professionele dansers was te zien in CC Casino in Blankenberge

‘Gone To Soon’ was de naam van de voorstelling die zanger Dean en de dansgroep Dance Studio, beiden uit Knokke, brachten in CC Casino in Blankenberge.

De cast van ‘Gone Too Soon’ bestaat allemaal uit jonge mensen met een enorme passie voor het vak. Samen met de muzikanten, dansers en actrices verzetten ze Bergen werk om de muziek van de ‘King of Pop’ Michael Jackson te kunnen evenaren. Voor deze productie koos men voor een theatershow in plaats van een tribute show. De show was afgestemd op de jongere generaties door te werken met een jeugdige verhaallijn en acteurs. Geniet van onze fotomap. (PADI – foto’s Maarten)