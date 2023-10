IN BEELD – The Sensations brachten drie dagen na elkaar een prachtige travestieshow in De Wissel in Zwevezele

In De Wissel in Zwevezele brachten The Sensations drie dagen na elkaar hun nieuwste show.

Het publiek werd telkens twee keer één uur ondergedompeld in een wervelende show vol glitter en glamour, met prachtige kledij, veel pluimen, enz. Kortom, alles wat er bij zo’n show hoort. De groep werd bijgestaan door The Stardancers, die de show nog naar een hoger niveau tilden. Onze mening: dat is zeker voor herhaling vatbaar! (PADI – foto’s Daniël)