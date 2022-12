IN BEELD – The Puppeteers én The Rubettes te gast op uitnodiging van PMLE in De Spil in Roeselare

Wàt een muzikale avond was dat in De Spil in Roeselare. Inderdaad, niet enkel The Puppeteers waren van de partij, maar ook The Rubettes stonden op het podium om het publiek muzikaal te verwennen.

Bjorn, François, Gunter én Jonathan alias The Puppeteers mochten op woensdagavond het muzikale voorprogramma verzorgen in De Spil in Roeselare. Met weinig woorden, maar wel met veel muziek zorgden ze ervoor dat het aanwezige publiek – zelfs wie hen niet kende – al meteen fan werd van hun optreden. Dat ondervond het viertal zeker en vast op ’t einde van hun geslaagde show, want het publiek reageerde laaiend enthousiast. Zo’n sterk voorprogramma, maar dan moest nog het hoofdgerecht komen, namelijk een optreden van The Rubettes. Met hun witte pakken en witte petten aan brachten The Rubettes vooral kerstliederen, zoals ‘Let There Be Christmas’, ‘Together on Christmas Day’, ‘Another Christmas’, ‘Plastic Christmas’, maar daarnaast zongen ze ook hun alombekende klassiekers, mét natuurlijk de onvergetelijke song ‘Sugar Baby Love’. Op ’t einde stond iedereen recht om mee te vieren. Geniet van onze fotomap. (PADI – foto’s Daniël)