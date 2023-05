IN BEELD – The Dinky Toys op het podium van zaal Owla in Brugge

Op zaterdagavond was er de grote comeback van The Dinky Toys op het podium van zaal Owla in Brugge.

Er staat dit jaar voor het eerst sinds 2017 een grote zomertournee gepland en die kwamen ze aftrappen in Owla Brugge. In de jaren ‘90 stond de popgroep, onder leiding van Coco Jr., garant voor legio zomerhits: ‘My day will come’, ‘I can’t keep my hands off you’ en ‘Declaración de amor’… Die hits kwamen ze zaterdagavond brengen en tot leven wekken, dankzij hun wervelende live-reputatie. (PADI – foto’s OBI)