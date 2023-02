IN BEELD – ‘The Bootleg Beatles’ zetten Concertgebouw Brugge in vuur en vlam

Zaterdagavond was het Concertgebouw in Brugge goed volgelopen met fans van The Beatles.

De aanwezigen wilden nog eens de gouden jaren ‘60 herbeleven en met ‘The Bootleg Beatles kon dat niet mislopen. Ze zijn dan ook de beroemdste coverband van de legendarische popgroep allertijden. Vanaf het begin was er veel animo. Ze brachten dan ook alle grote hits, zoals ‘Please Please Me’, ‘OB-LA-Di OB-LA-DA’, ‘Twist And Shout’ en die werden luidop meegezongen. Als afsluiter brachten ze nog ‘Hey Jude . De vele liefhebbers van de jaren ‘60 songs gingen dan ook met een goed gevoel huiswaarts. Hun volgende optreden in het Concertgebouw Brugge is op 11 februari 2024. Een datum om alvast te noteren. (PADI – foto’s Daniël)