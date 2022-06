IN BEELD – ‘The Australian Pink Floyd’-show zet de toon als opener van de Proximus Pop-Up Arena in Middelkerke

Met enige vertraging ging de show van start, maar het talrijk aanwezige publiek was dat vlug vergeten. Het werd echt waar een show om duimen en vingers van af te likken.

Bekende songs van de The Pink Floyd Band zoals ‘The Dark Side of The Moon’, ‘Comfortably Numb’ werden subliem gespeeld en gezongen. Bij hun ‘Another Brick in The Wall’ brak de hel los. Het publiek was door het dolle heen. Hun bekende cirkel met prachtige videoprojecties en psychedelische belichting ontbrak niet. Kortom, de tweede editie van de shows in de Proximus Pop-Up Arena kon op geen betere manier worden geopend. Geniet van onze fotomap. (PADI – foto’s Daniël)