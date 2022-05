IN BEELD – Terug mooie optredens in Salons Ter Velde in Zedelgem

Donderdag was het terug zover: ’t was opnieuw een muzikaal feest in Salons Ter Velde in Zedelgem.

Na een lekkere maaltijd van chef Benjamin kon het muzikale feest beginnen met een optreden van Gino Verano, een jong talent. De formule zonder podium is heel goed geschikt voor deze zaal. Er is immers direct verbondenheid tussen de artiest en het publiek. Na de pauze kwam Herbert zijn vele fans verwennen. Aan ambiance was er de hele namiddag geen gebrek. Volgende afspraak: donderdag 9 juni om 12 uur met diner, optredens van Angelo Martinez en Bandit. Inschrijven in Salons Ter Velde! (PADI – foto’s Daniël)