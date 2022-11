IN BEELD – Swoop viert 20 + 1-jarig jubileum met grootse show in Salons Mantovani in Oudenaarde

Swoop begon hun feestshow met ‘Partytrein’ en eindigde met het bisnummer ‘Ons Moeder Zei Nog’. Tussenin brachten ze talrijke van hun hits, die door het publiek luidkeels werden meegezongen. Van de ‘Toogmedley’ tot de ‘Swoop-polonaise’ en ‘’Speedy Gonzales’, ‘’Waar Zijn Die Stoelen’, ‘Grease-medley’, ‘Village People’, ‘Polonaise medley’, ‘Doe de Swoop’ tot de ‘Sardienendag’ passeerden de revue.

Filip D’haeze verklapte ook dat hij 19 jaar geleden Vader Abraham leerde kennen en vooral zijn liedje ‘Café Aan De Haven’. Hij stond stil bij de diverse artiesten, die in de voorbije weken waren overleden. Swoop bracht ook de nieuwe single ‘Ons Moeder Zei Nog’, speciaal voor zijn moeder die met zijn vader present was. Ook zijn producer uit Nederland was van de partij. Swoop-girl Aurelie bracht solo een song. Hij vroeg aan het talrijke publiek om 22 april 2023 in de agenda te plaatsen. Meer nieuws wilde hij nog niet kwijt. Wie erbij was, zal het beamen: 21 jaar jong is Swoop en op het podium blijft Filip, samen met z’n girls, het beste van zichzelf geven. Proficiat! Op naar nog zoveel extra Swoop-jaren! (PADI & Jens)