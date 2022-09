IN BEELD – Suzy Marrel lanceerde tijdens haar verjaardagsshow haar nieuwe single in Den Toerist in Meulebeke

‘Hou Van Het Leven’ heet de nieuwe single van Suzy Marrel uit Oostrozebeke. Deze song zong ze voor de allereerste keer op zaterdagavond tijdens haar verjaardagsshow in het muziekcafé Den Toerist in Meulebeke. De clip werd eveneens op een groot scherm geprojecteerd.

Suzy had voor deze show enkele collega-artiesten uitgenodigd. De zaal was dan ook volledig uitverkocht. Samen met The Sensations opende ze zelf de showavond, waarna Dave zijn nummers mocht zingen. Paul Bruna bracht de sfeer in de zaal nog een beetje hoger. Daarna traden Danny De Roover en Freek Van Rooy op. De inbreng van The Sensations in de optredens van Suzy waren een meerwaarde voor het showgehalte. Ze leerde dan ook vooraf veel danspasjes aan. Na de pauze kwam ook Jason Bradley het artiestenteam vervoegen. Geniet van onze fotomap. (PADI – foto’s Daniël)