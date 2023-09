IN BEELD – Suzy Marrel ‘In Wonderland’ werd één groot feest in O.C. Mandelroos in Oostrozebeke

Naar het Gemeenschapscentrum O.C. Mandelroos in Oostrozebeke had Suzy Marrel drie bekende en ook goede artiesten uitgenodigd.

Naast Gio Vano, John Dennis en Frank Vandamme waren ook The Sensations en The Stardancers van de partij. Tijdens de show stelde Suzy haar nieuwe single ‘Laat Los’ met bijhorende clip voor. Deze viel bijzonder in de smaak van het aanwezige publiek, die haar aanmoedigden met een dankbaar applaus. De twee meisjes die meededen in de clip gaven haar een mooie bloemenruiker. Later op de avond kreeg Suzy van haar fanclub nog een geschenk voor haar verjaardag op maandag 18 september. Dit feest zal niemand vlug vergeten, want het was afgewerkt én prachtig. (PADI – foto’s Daniël)