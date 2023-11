IN BEELD – Suzan & Freek traden voor de allereerste keer op in een vol Antwerps Sportpaleis

Suzan & Freek verlieten Nederland om voor de allereerste keer op te treden in het Antwerpse Sportpaleis voor maar liefst 20.000 mensen.

Vijf jaar na hun eerste succesvolle single vulden ze het Sportpaleis met Nederlandse en Belgische fans. Je voelde direct de muzikale liefde tussen de artiesten én het publiek. Er waren gastoptreden van Claude en Snelle, die respectievelijk één en twee liedjes zongen. De zang was perfect, de visuals schitterend én het publiek formidabel. De vele lichtjes zorgden voor een onvergetelijke sfeer in deze imposante zaal. We waren getuige van een zeer gegeerd en uniek optreden, aangezien Suzan & Freek vaak maar één keer optreden op dezelfde plaats. In het voorjaar komen ze al terug met nieuwe concerten: De Roma, Antwerpen (24 februari 2024), Trixxo Theater Hasselt (22 maart 2024) en Waregem Expo (23 maart 2024). (PADI – foto’s Jelle)