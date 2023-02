IN BEELD – Super gezellige namiddag in Gasthof D’Hoeve in Dadizele

Het was een super gezellige namiddag met een grote opkomst in Gasthof D’Hoeve in Dadizele.

De aanwezigen kregen een Valentijntaartje met koffie. Angelo De Graeve uit Poperinge opende dan muzikaal de dansnamiddag, waarna ook Kevin & Romina uit Middelkerke het publiek muzikaal mochten verwennen. De organisatie was in handen van Christine Vangheluwe, samen met de uitbaters van deze zaak. Op donderdag 9 maart is er terug een gezellig event in Gasthof D’Hoeve met optreden van Fabrizio. Geniet van onze fotomap. (PADI – foto’s Paulette)