IN BEELD – Stralende Laura Lynn zong, samen met mama Kristine, in Merkem

In Merkem was er terug een shownamiddag in een organisatie van Filiep Maeckelbergh en zijn team. De opkomst was groot.

Herbert Verhaeghe mocht starten met het showgedeelte, waarna een stralende Laura Lynn eveneens op het podium verscheen en daarna zelfs eens tussen het publiek wandelde. Laura Lynn heeft nu nog meer een reden om te stralen, want de zangeres vertelde dat ze een nieuwe vriend heeft. Het is dus logisch dat je er op zo’n moment gelukkiger bij loopt. Ook mama Kristine stond, samen met dochter Laura Lynn, eens op het podium. De namiddag werd muzikaal afgesloten met Danny Diëgo, die met zijn schouder in een stevig verband stak. Maar daarvoor bleef hij niet thuis, maar kwam hij wel langs om zijn contractuele verplichting na te komen. Chapeau! (PADI – foto’s Günter)