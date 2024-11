IN BEELD – Stijn en Nuria uit Kortrijk zijn acht jaar getrouwd én beleefden mooi weekend met etentje én ook première ‘Vaiana 2’ in Brussel

In Kinepolis Brussel vond de première plaats van de Disney-film ‘Vaiana 2’. Het is een Vlaamse versie met natuurlijk een bekende Vlaamse cast. Bij de aanwezige bekende Vlamingen op de première zagen we ook het ‘Blind Getrouwd’-koppel Stijn Van Poucke en Nuria Gilizintinova uit Kortrijk, die vertelden dat ze negen jaar getrouwd waren en dat het voor hen toch wel een speciaal weekend was, met op vrijdagavond een etentje, op zaterdagmiddag de première van ‘Vaiana 2’, enz.

Stijn en Nuria waren aanwezig, samen met hun kindjes Victor en Théodore. Nuria kreeg een nieuwe ring ter gelegenheid van hun negende huwelijksverjaardag. “Ik mocht die zelf kiezen, maar Stijn betaalde hem gelukkig wel”, lacht ze. Stijn knikt en vult aan: “Nuria kon niet wachten. Ze ging de ring kiezen, terwijl ik langsging om hem op te halen en te betalen. Maar op die manier weet ik dat de ring haar aanspreekt.” Het echtpaar vierde op vrijdagavond hun huwelijksverjaardag in restaurant d’Oude Burcht in de Onze-Lieve-Vrouwstraat in Kortrijk. “We blijven Kortrijk trouw hé”, glimlacht Stijn. “Het is daar heel lekker, zeker en vast een aanrader.” Wat verwachten ze van ‘Vaiana 2’? “We zagen ‘Vaiana 1’ al méér dan tien keren. De kinderen zijn er gek van. De muziek van de eerste ‘Vaiana’ is ook super. De kids kennen al die liedjes uit hun hoofd.”

Tussen de aanwezige bekende Vlamingen zagen we ook nog andere West-Vlamingen, zoals Aagje Vanwalleghem met haar gezin uit Avelgem, Tim Ost uit Bredene… Verder fotografeerden we ook Véronique De Kock, Joren Seldeslachts, Virginie Claes, Jan Van den Bosch, Apollonia Sterckx, Maxime De Winne, Anke Buckinx, Steffie Mercie, Jaël Ost… De Nederlandse cast van ‘Vailana 2’ bestaat uit Femke Verschueren, Wout Sels, Marc Coessens, Leonie Ghysen, Amaryllis Uitterlinden, Yemi Oduwale, Hilde Norga en regisseur Karina Mertens. En over de film zelf kunnen we het volgende kwijt: dat anderhalf uur vloog voorbij. Het was mooi om naar te kijken én zeker de moeite om even langs te gaan naar Kinepolis. Deze week zeker en vast een ideaal moment, want buiten is het guur weer. Binnen in de bioscoop is het dus zalig vertoeven. (PADI – foto’s OBI)

De film speelt in alle bioscopen van Kinepolis.