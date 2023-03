IN BEELD – Stan Van Samang: “Merci om een centje te betalen en naar ons te komen luisteren”

Deze woorden sprak Stan Van Samang uit bij aanvang van zijn optreden in Het Perron in Ieper. Hij beloofde van een heel mooie muzikale avond te bezorgen en hij hield woord, want zijn optreden werd één muzikaal feest.

De zaal was heel goed gevuld met fans en sympathisanten die Stan Van Samang aan het werk wilden zien. En terecht, want Stan zong niet enkel mooie liedjes, maar hij vertelde ook hét verhaal achter die nummers. Het verhaal over zijn zoontje en de slapeloze momenten, én zoveel andere mooie en soms minder mooie verhalen. Deze show ‘Anders Dan Anders’ was inderdaad anders dan alle andere optredens van Stan en dit omwille van zijn verhalen, van zijn interactie met het publiek. “Zeg Sander, steek eens het licht aan in de zaal zodat ik de mensen zie?” Hoeveel keren riep Stan dat niet vanop het podium naar de man van zijn belichting. Stan wilde dé mensen, zijn publiek zien en zo maakte hij contact met zijn publiek. Wie er bij was, zei nadien: ZALIG! Tegen wie er niet bij was, zeggen wij: NIET SLIM! (PADI – foto’s Daniël)

www.stanvansamang.be