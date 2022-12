IN BEELD Staande ovatie voor Jan Wuytens en Lissa Lewis tijdens hun kerstconcert in de O.L.Vrouwkerk in Oostnieuwkerke

Het kerstconcert van Jan Wuytens en Lissa Lewis was werkelijk een juweeltje. De twee artiesten werden tijdens hun concert begeleid door De Sonny Boys. Deze deden dat dan ook op een sublieme manier.

Wat Jan en Lissa aan duetten brachten was af. Vandaar dat ze geregeld een staande ovatie kregen. Solo schitterde Jan met ‘You raise me up’, ‘Ave Maria’ en ‘Adeste Fideles’. Lissa bracht een prachtige vertolking van ‘De Roos’ van Ann Christy. Dit kerstconcert was één van hoogstaande kwaliteit, afgewerkt tot in de details. Proficiat! Geniet van onze fotomap! (PADI – foto’s Daniël)