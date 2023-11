IN BEELD – Sint-Maartenshow met bekende artiesten in Loods Willem Hubrecht in Merkem

In de Loods Willem Hubrecht in Merkem organiseerde het Feestcomité een Sint-Maartensshow met bekende artiesten. In de toegangsprijs was ook al één koffie met gebak inbegrepen.

Er waren optredens van 3G, Herbert, Alwin uit Nederland en natuurlijk ook Danny Diëgo. Sint-Maarten met zijn gevolg waren ook van de partij. Voor velen was het een heel gezellige namiddag. Geniet van onze fotomap. (PADI – foto’s Daniël)