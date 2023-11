IN BEELD – ‘Sint in de Piste’ in de grootste circustent in Sint-Niklaas

Op de Grote Markt van Sint Niklaas stond dit jaar terug één van de grootste circustenten van Europa opgesteld, waar er veel spectaculaire circusacts van wereldniveau in plaatsvonden.

Wat wij zagen: snelle kostuumwissel, duivelse diabolo’s, indrukwekkende acrobatie, kwispelende honden, charmante kamelen, vrolijke ezels, muzikale clowns en een fraai showballet, het dubbele Rad des Doods en natuurlijk de intrede van Sinterklaas en zijn Talentenpieten zoals Speurpiet, keukenpiet, sportpiet en vele andere die zich tussen de mensen amuseerden tijdens de ganse show.

Sinterklaas vertelde dit jaar dat het zijn laatste jaar als Sint zou kunnen zijn. Hij was op zoek naar een andere job. Hij wordt wat ouder, heeft genoeg van het nachtwerk, op zijn leeftijd is zo’n tocht op de gladde daken vaak niet meer vanzelfsprekend. Dus deed Sinterklaas een beroep op de beroepenadviseur om te helpen zoeken naar een andere job. Hij wilde taxichauffeur, brandweerman, politieman, superheld of kraanmachinist worden, maar voor elk beroep had Sinterklaas wel een minpuntje klaar. Door toedoen van de Pieten besloot hij om toch maar Sinterklaas te blijven voor nog veel eeuwen… Dit was het Allerleukste Sinterklaasfeest in Vlaanderen met prachtige kostuums, een sprookjesachtige belichting, acts van wereldniveau en een fantastisch live orkest. Kortom, een totaal spektakel voor jong en oud. (PADI & Christophe)