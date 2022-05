IN BEELD – ‘Simply The Best To Tina Turner’ in Kursaal Oostende

Heel wat mensen hebben nog altijd een boontje voor de muziek van Tina Turner. Dit was duidelijk tijdens de tribute op zaterdagavond in Kursaal Oostende. Het publiek was van de partij en de show was afgewerkt.

De hits van Tina Turner mochten natuurlijk niet ontbreken. We hoorden o.a. ‘What’s Love’, ‘Goldeneye’ , ‘We Don’t Need Another Hero’… Als afsluiter zong ze ‘Simply The Best’ en als dankjewel voor het enthousiaste publiek werd dat op het laatste ‘You Simply The Best’. (PADI – foto’s Daniël)