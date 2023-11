IN BEELD – Sieneke & Frans Bauer sloten de Vlaamse theatertournee ’n Avond Met Jou’ af in Kursaal Oostende

Zondagavond sloten Frans Bauer & Sieneke de Vlaamse theatertournee ’n Avond Met Jou’ af in Kursaal Oostende in een organisatie van Concertevents. Op zaterdag 23 december sluiten ze de Nederlandse tournee af in Utrecht. In de voorbije 12 maanden deden ze samen méér dan 100 theatershows.

De show in Kursaal Oostende was er één met duetten, gezongen door beiden, maar ook met liedjes die zowel Frans als Sieneke apart zongen. Bekende songs van Frans, afgewisseld met bekende songs van Sieneke, én dan ook nog eens nieuwe liedjes erbij. De laatste show op Vlaamse bodem was méér dan succesvol, met dank ook aan zo’n enthousiast publiek. Frans en Sieneke verlieten dan ook met een méér dan dankbaar gevoel Vlaanderen. Afspraak in 2024 voor terug hun eigen solo-carrière! (PADI – foto’s OBI)