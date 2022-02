IN BEELD – SHOW met Lisa Leman, Paul Bruna én Tina Rosita in De Kippe in Merkem

Donderdagnamiddag was er een namiddagmatinee in De Kippe in Merkem.

Op de affiche stonden er optredens van Lisa Leman, Paul Bruna en Tina Rosita, die speciaal vanuit het verre Houthalen in Limburg was afgezakt. Een autorit van zo’n drie uren, maar de zangeres had dat er heel graag voor over. Wij waren erbij. Geniet van onze fotomap. (PADI – foto’s Paulette)