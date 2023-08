IN BEELD – Show 5 van Radio2 Zomerhit werd gelukkig in betere weersomstandigheden opgenomen in Blankenberge

De laatste opname van Zomerhit aan de Jachthaven in Blankenberge kon doorgaan in betere weersomstandigheden in vergelijking met één dag eerder. En gelukkig maar!

In en rond de zomerbar van Zomerhit liep er terug heel wat bekend volk. Van K3 tot Guusje & Bazart, van André Hazes tot Nathan Dawe & Ella Henderson, van Lady Linn tot Aaron Blommaert, van Get Ready! tot Berre, van Grace & Francisco tot Zara Larsson, van Regi feat. Maxine tot Las Ketchup, nog altijd bekend van hun The Ketchup Song. Siska Schoeters en Niels Destadsbader zijn terug de presentatoren van dienst. Zita Wauters is backstagereporter voor de sociale media. (PADI – foto’s Daniël)

Uitzending op zaterdag 12 augustus om 20.45 uur op VRT 1 en VRT Max.