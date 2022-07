IN BEELD – Sfeervolle ‘Night of the Proms Summer Edition’ in Koksijde, met Umberto Tozzi maar ook met Mama’s Jasje

Twee dagen na elkaar was het feest in Koksijde. Inderdaad, ruim 13.000 mensen waren present op ‘Night of the Proms Summer Edition’ op het kerkplein in Koksijde.

Katrina (van Katrina & The Waves), Metejoor, Umberto Tozzi, Natalia, Kate Ryan en Bart Peeters zorgden, samen met het Antwerp Philharmonic Orchestra onder leiding van de Braziliaanse dirigente Alexandra Arrieche, voor twee schitterende concertavonden. Wie op vrijdagavond echter kwam supporteren voor Umberto Tozzi had pech, want deze Italiaanse artiest was op vrijdagmorgen vertrokken wegens familiale redenen naar zijn thuisland. De organisatie zocht voor een vervanger. Iemand op dezelfde dag nog uit het buitenland halen was moeilijk, maar met Mama’s Jasje alias Peter Vanlaet werd een waardige opvolger gevonden. En Peter zorgde ervoor dat de talrijke aanwezigen luidkeels meezongen met zijn ‘Als De Dag Van Toen’. Geniet van onze fotomap. (PADI – foto’s Daniël)