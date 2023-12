IN BEELD – ‘Samen Genieten’ met topartiesten in Het Kruispunt in Eernegem

Het was een mooie affiche voor ‘Samen Genieten’ in Het Kruispunt in Eernegem.

Herbert, Axel Lane, Awin Rennen en Gio Vano brachten een hele mooie show. Op geen enkel moment was de sfeer minder. Ook de Sint deed zijn intrede. Niet voor de brave kindjes dit keer, wel om de vele vrijwilligers te bedanken voor hun inzet bij de shows Volgende show in Het Kruispunt is op maandag 8 januari 2024. (PADI – foto’s Daniël)