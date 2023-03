IN BEELD – Rocklegende Peter Koelewijn bracht wondermooi optreden in De Spil in Roeselare

De 82-jarige Nederlandse artiest Peter Koelewijn is nog niet versleten. Verre van zelfs.

Tijdens zijn concert in De Spil in Roeselare en in een organisatie van PMLE stond deze artiest nooit stil. Zijn stem is nog altijd heel helder. Met liedjes als ‘Marijke’ , ‘Alice’ en zeker ‘Je Wordt Ouder Papa’ wist hij het publiek te boeien en te laten meezingen. Na bijna twee uur optreden bracht hij zijn grootste hits: ‘Angeline’ en natuurlijk ‘Kom Van Dat Dak Af’. De echte rockliefhebber keerde heel tevreden naar huis terug. (PADI – foto’s Daniël)