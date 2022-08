IN BEELD – Raymond van het Groenewoud schittert in de Proximus Pop-Up Arena in Middelkerke

“Jongens en meisjes, ik zal jullie niet langer dan vijf uur bezighouden, beloofd!” Dat was de openingszin van Raymond zinspelend op zijn acht uur durend concert op de Gentse Feesten.

In het eerste deel bracht hij zijn hits als ‘Maria, Maria‘, ‘Schone Meid’, ‘Twee Meisjes’… Na de pauze kwam het Antwerp Philharmonic Orchestra de ploeg van Raymond versterken. De sfeer, die al goed was kon alleen nog maar verbeteren. Ook zijn nummers gingen in stijgende lijn: ‘Vlaanderen Boven’, ‘L’étranger C’est Mon Ami’, ‘Intimiteit’ , en ‘Warme Dagen’ werden luid meegezongen. Bij zijn bisnummer ‘Liefde Voor Muziek’ vroeg Raymond dat iedereen zou recht staan en mee doen. Dit gebeurde heel spontaan. Er werd meegezongen en in de handen geklapt. Op aandringen van het publiek bracht Raymond ook nog ‘Je Veux De L’amour’, waarna de rasartiest het podium verliet. Prachtig! Geniet van onze fotomap. (PADI – foto’s Daniël)