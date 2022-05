IN BEELD – Raymond van het Groenewoud maakt het publiek ‘gek’ met ‘Je veux de l’amour’ én ‘Meisjes’ in Owla in Brugge

Vrijdagavond was Raymond van het Groenewoud aanwezig in de nieuwe concertzaal Owla van Zowie Hayen en Non De Rijck in Bilkske 3 in Brugge.

Raymond begon deel één met ‘Maria, Maria, ik hou van jou’, gevolgd door ‘Warme dagen’, ‘Op algemene aanvraag’, ‘Moedertaal’ (“Zingen in mijn eigen taal is lastig, ik zing in de taal van m’n moeder”, zei Raymond), ‘Gelukkig zijn’, het bekende ‘Chachacha’, ‘Het verschil met mijn vriend Jan’, ‘Het is zo lekker’, ‘Zij houdt van vrijen’, ‘Brussels by night’… Na de pauze startte hij met ‘Stem en schouders’, ‘Niets heeft nog zin’, ‘Nu of nooit’, ‘In m’n hoofd’, ‘Twee meisjes’, ‘Omdat ik van je hou’, Bleke Lena’, ‘Trek het je niet aan’, ‘Je veux de l’amour’ (‘Het is tof om hier een engelenkoor te horen”), ‘Uitweg’ én ‘Meisjes. Zijn bisnummers waren ‘Ik ben de man’ én ‘Liefde voor muziek.’ Raymond zorgde voor een prachtoptreden. Hij maakte het publiek ‘gek’ met songs zoals ‘Je veux de l’amour’, ‘Meisjes’ en natuurlijk ‘Liefde voor muziek’. De aanwezigen zongen luidkeels mee, stonden niet stil en genoten van iedere seconde van deze songs. Raymond, wanneer keer je terug naar Owla in Brugge? (PADI – foto’s Daniël)