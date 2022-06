IN BEELD – Radio Oost-West in Zwevezele begroet zanger Greg uit Tielt

Er was bezoek bij Radio Oost-West in Zwevezele.

Inderdaad, zanger Greg uit Tielt was aanwezig. Het regende buiten, gelukkig was het lekker droog in de tent en zorgde Greg met zijn aanstekelijke muziek dat niemand dacht aan de regen. Geniet van onze fotomap. (PADI – foto’s Günter)