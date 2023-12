IN BEELD Q-Pop in Antwerpen: Pommelien Thijs wint Qmusic Award voor ‘Hit van het Jaar Erop Of Eronder’

Tijdens een daverende tweede editie van Q-Pop sleepte Pommelien Thijs zonet in een uitzinnig Sportpaleis de Qmusic Award voor Hit van het Jaar Nationaal in de wacht. De Q-luisteraars en jury verkozen ‘Erop of Eronder’ tot hun favoriete nummer van een Belgische artiest. Nadat Q-dj’s en showhosts Maarten & Dorothee de award overhandigde, feliciteerde de 102-jarige overgrootmoeder van Pommelien haar achterkleindochter met een ontroerende videoboodschap. Vervolgens zette Pommelien het Sportpaleis in vuur en vlam en bedankte ze de duizenden aanwezige muziekliefhebbers met haar hits ‘Ongewoon’, ‘Wat Een Idee’ en haar nieuwe single ‘Medeplichtig’. En natuurlijk liet ze ook haar winnende hit ‘Erop of Eronder’ live op het Sportpaleis los. En vergeet onze fotomap op de rode loper niet te checken!

Pommelien is niet de enige artiest die een felbegeerde Qmusic Award in de wacht sleepte. Zij krijgt goed gezelschap van Miley Cyrus, die voor haar monsterhit ‘Flowers’ in de bloemetjes werd gezet met een Qmusic Award voor Hit van het Jaar Internationaal. De wereldster kon jammer genoeg niet afzakken naar het Sportpaleis, maar niemand minder dan special guest Laura Tesoro trakteerde de aanwezige toeschouwers op een prachtige versie van ‘Flowers’.

Eerder op de avond bouwden muzikale sterren Craig David, Teddy Swims, CAMILLE, Gustaph, Regi, Snelle, James Blunt, Berre, Maksim, Metejoor en Aaron Blommaert een gigantisch muzikaal feest tijdens de spektakelshow van Qmusic. De favoriete artiesten van de Q-luisteraars brachten er tijdens Q-Pop live hun grootste hits. (PADI – foto’s OBI)