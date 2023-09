IN BEELD – Première ‘Zo Vader, Zo Zoon’ van Het Farcetheater in de Minardschouwburg in Gent

In de Minardschouwburg in Gent had de première plaats van ‘Zo Vader, Zo Zoon’, een komedie van Jon van Eerd in een regie van Chris Van Espen, met de castleden Peter Van Asbroeck, Heidi De Grauwe, Donaat Deriemaeker, Jamie-Lee Six en Anthony Van Caeneghem.

Het verhaal: Harrie woont bij zijn succesvolle zoon in huis. Maar hoe slim en geslaagd Junior ook is in het zakenleven, zo’n ramp is hij in de liefde. Zijn arrogante en op geld beluste secretaresse is dan ook vastberaden hem aan de haak te slaan. Echter, vader Harrie wil hem liever koppelen aan het nieuwe, sympathieke cateringmeisje. En dus bedenkt hij een ingenieus plan, maar het blijkt allemaal iets moeilijker dan gedacht. Verwacht je dus aan heel wat verkleedpartijen, ongelukken, misverstanden en allerlei intriges…. Tijdens de première kwamen heel wat bekende Vlamingen kijken. Iedereen genoot. Spijtig dat deze mooie komedie maar drie dagen werd gespeeld. (PADI & Christophe – foto’s Christophe)