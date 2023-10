IN BEELD – Première ‘You are my sunshine’

In het Antwerpse Fakkeltheater vond de première plaats van ‘You are my sunshine’ van het toenmalige acteurskoppel Stany Crets en Ann Van den Broeck.

Er kwamen heel wat bekende Vlamingen opdagen. Geniet van onze fotomap! (PADI & Tom)

‘You are my sunshine’ loopt nog tot en met zondag 22 oktober in de rode zaal van het Antwerpse Fakkeltheater. Tickets en info zijn te vinden via http://www.deepbridge.be/.