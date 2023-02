IN BEELD – Première van ‘Legally Blonde’ in de Stadsschouwburg van Antwerpen

Ray Verhaeghe alias Albert uit ‘Familie’ (afkomstig uit Torhout), Jeroen Logghe (afkomstig uit Diksmuide), Wendy Van Wanten (afkomstig uit Oostende)… én nog talrijke andere bekende Vlamingen woonden de première van ‘Legally Blonde’ bij in de Stadsschouwburg in Antwerpen.

‘Legally Blonde’ ging eindelijk in première, met nu Helle Vanderheyden die de hoofdrol overnam van Ianthe Tavernier die bezet was. Ook Loes Van Den Heuvel, Lars Cuynen, Jo Hens en Ivan Pecnik spelen mee. Geniet van onze fotomap. (PADI)

Legally Blonde’ loopt nog tot en met zondag 26 februari in Stadsschouwburg Antwerpen en trekt nadien van 17 tot en met 19 maart ook nog door naar het Trixxo Theater in Hasselt. Info en tickets over deze voorstellingen vind je op http://www.aufonproducties.be/.