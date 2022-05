IN BEELD – Première van komedie ‘Après Ski’ kan rekenen op enthousiaste bijval in Theater Elckerlyc

De gloednieuwe komedie ‘Après Ski’ ging in première in het plezantste theater van ’t stad: Theater Elckerlyc. Met topacteurs zoals Carry Goossens, Greet Rouffaer, Dirk Van Vooren, Linda De Ridder, Dirk Lavrysen, Vicky Florus en Lea Witvrouwen is regisseur Stany Crets alvast gezegend met een cast van rotten in ’t vak.

Iedereen was reuze benieuwd naar de nieuwste creatie van Stany Crets voor Theatertainment. Aan het aantal lachsalvo’s te horen is deze jaren ’70-komedie alvast een schot recht in de roos. Kortom, deze productie is de ultieme theatertip voor wie zin heeft in een avondje pretentieloos entertainment van de bovenste plank, gebracht door klasbakken. (PADI – foto’s Christine)

‘Après Ski’ is te zien tot en met zondag 22 mei in Theater Elckerlyc in Antwerpen. Tickets: www.elckerlyc.be, 070 69 10 02 (max. 0,30 euro/minuut)