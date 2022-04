IN BEELD – Première ‘The Sound of Music’ in de Stadsschouwburg van Antwerpen

De Stadsschouwburg van Antwerpen was tot in de nok gevuld met genodigden en bezoekers voor de première van ‘The Sound of Music’.

Door corona werd deze première uitgesteld en nog eens uitgesteld, maar het eindresultaat is werkelijk prachtig. Na iedere aria kregen de vertolkers een stevig applaus. Over de ‘nieuwe versie’ was iedereen het erover eens dat het ‘schone’ in elkaar stak. Chapeau aan Stany Crets en zijn naaste medewerkers! Ook het publiek was laaiend enthousiast. Dat was duidelijk te horen bij het slotapplaus dat vele minuten duurde. Fans van ‘The Sound of Music’ moeten zeker eens langskomen. ‘The Sound of Music’ is nog tot en met 18 april te zien in de Stadsschouwburg in Antwerpen, en vanaf 22 tot en met 24 april in Trixxo Theater in Hasselt. Info en tickets: www.deepbridge.be. (PADI – foto’s Daniël)