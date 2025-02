IN BEELD – Première ‘The Phantom of the Opera’ in Stadsschouwburg Antwerpen: “Deze musical heeft mij geraakt”

Het was druk op de première van ‘The Phantom of the Opera’ in het Antwerpse Sportpaleis. Diverse bekende Vlamingen waren present.

Ook Jerôme Plattenbos uit Wingene van #LikeMe was van de partij. ”Ik zag deze musical nog nooit. Het is super dat we die nu in ons land kunnen zien. Qua zang, decor, kostuums is het wel prachtig. Deze musical heeft mij geraakt”, zegt Jerôme. (PADI – foto’s Sandro)

Deze musical is nog te zien tot 2 maart. Tickets: www.thephantomoftheopera.com – www.ticketmaster.be