IN BEELD – Première ‘The Broken Circle Breakdown’ met Roel Vanderstukken en Lize Feryn

Vanaf nu kan je in de Rode Zaal van het Antwerpse Fakkeltheater gaan kijken naar de nieuwste versie van het theaterstuk ‘The Broken Circle Breakdown’, waarin Roel Vanderstukken en de uit Deerlijk afkomstige Lize Feryn respectievelijk de rollen van Monroe en Alabama op zich nemen.

Voor Lize Feryn, net 30 geworden, was het haar allereerste kennismaking met de theaterplanken. Na de voorstelling was ze zichtbaar geëmotioneerd van de soms zware scènes die ze moest brengen, maar kon er toch ook een voldane zucht vanaf. In tegenstelling tot de voor de Oscars genomineerde film, speelt de bijna twee uur durende voorstelling zich in één en hetzelfde decor af. Geen enkel element wordt bijgeschoven of afgebroken. Roel, Lize en een vierkoppig bluegrassbandje is het enige wat de hele voorstelling te zien is. Check onze fotomap en je bemerkt dat er heel wat Familie-acteurs en –actrices present waren op de première. Logisch hé, want Roel Vanderstukken is de enige échte Benny Coppens uit ‘Familie’. (PADI & Tom)

Meer informatie en tickets zijn te vinden op de website van de producent:http://www.aufondproducties.be/.