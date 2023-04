IN BEELD – Première ‘Pocahontas’ neemt een veelbelovende start in Theater Elckerlyc

Voor het eerst werd van de Disneyfilm Pocahontas een musical geschreven. In Theater Elckerlyc in Antwerpen had de première plaats voor een volle zaal. Het is een echte familiemusical geworden.

De Engelse kolonisten gaan op zoek naar het vermeende goud van de indianenstam. Ontdekkingsreiziger John Smith probeert hen te overtuigen dat er geen goud is bij die stam, echter tevergeefs. Onvermijdelijk breekt er een oorlog uit tussen de Engelsen en de indianenstam. Intussen is Pocahontas verliefd geworden op John wat heel wat problemen meebrengt. De rest verklappen we niet, dat moet je maar zelf ontdekken tijdens de musical die nu te zien is in Theater Elckerlyc in Antwerpen en die vanaf 13 mei te bewonderen is in Capitole Gent. (PADI)

Tickets en info: www.backstage-producties.be – 070 691 002 (0,30 euro/minuut)