IN BEELD – Première ‘Patsers’ in Metropolis met bekende Vlamingen die lovend spraken over de film: “Dit is Hollywood-cinema in België”

Maar liefst zes miljoen euro kostte de nieuwe film ‘Patsers’, die voor een Belgische film best wel een groot budget is. Zeven jaar geleden was de eerste film ‘Patser’ een groot succes. De regisseurs Adil El Arbi en Bilall Fallah tekende terug voor het vervolg. Ondertussen draaiden ze in Hollywood al ‘Bad Boys 3 en 4’, grote actie blockbusters.

Voor de film begon, vroeg gastheer Jan Verheyen aan hoofdacteur Matteo Simoni hoe ze veranderd waren na die zeven jaar. Hij zei dat ze als persoon dezelfde gebleven waren, maar serieus groeiden in wat ze deden. Door de ervaring waren de actiescènes beter. Met veel minder middelen dan in Amerika, konden ze toch veel doen. De cast is hetzelfde, de vier patsers uit de eerste film zijn weer van de partij. Hoofdpersonage Adama zit tot zijn oren in het drugsmilieu, hopend dat hij met nog een paar goeie deals op pensioen kan gaan. Dat valt echter tegen als hij door het Antwerpse gangstermilieu er diep wordt ingetrokken. De enige uitweg is met de hulp van zijn vrienden, die heel hard hun best deden sinds hun vorig verhaal om op het rechte pad te blijven. De film heeft een geweldige cast, met zelfs Pommelien Thijs in een verrassende rol.

“De film is natuurlijk een vervolg, maar is best wel donkerder en grimmiger in vergelijking met de eerste film”, zegt actrice Nora Gharib als ze de microfoon neemt. En dat is ook wel zo, maar het is zeker geen flauw vervolg zoals zovele films. De actiescenes zijn erg heftig, special effects indrukwekkend. Het geweld van de criminaliteit in onze hoofdsteden, is nu heel erg actueel. Dat moet dus wel lukken dat precies nu die film uitkomt. Premier Bart De Wever was op de première met zijn zonen. Hij had zelfs een gouden ketting aan om in het thema te zijn.

Deze film moet je zeker in de cinema gaan bekijken. De vuurgevechten worden zo goed in beeld gebracht en het geluid item. Op groot scherm komt die film dus meer uit dan dat je die zou bekijken thuis op je tv. De sublieme humor in de film is zeker ook terug in dit deel en dat is wat deze film echt wel zo de moeite maakt. De regisseurs kennen hun vak heel perfect, met een paar fijne knipoogjes naar enkele klassiekers. Ontdek zelf de hints en de one-liners. Het verhaal is sterk, met plotwendingen, fijne humor, drama en keiharde actie, de vuurgevechten zijn om je vingers af te likken! Dit is Hollywood-cinema in België! Geniet van de film.” (PADI)

De film is vanaf heden te zien in de bioscoop.