IN BEELD – Première ‘Minerva veur altijd’ mét Brugse inbreng van Jeroen Maes én Hans Peter Janssens in het Antwerpse Fakkeltheater

Jeroen Maes – geboren in Ieper en ooit woonachtig in Brugge – is de auteur en regisseur van ‘Minverva veur altijd’. Hij stelde deze productie voor in het Fakkeltheater in Antwerpen.

De cast bestaat uit dezelfde mensen die in de zomer van 2016 ‘Viva Minerva’ speelden, namelijk Carry Goossens, Marilou Mermans, Linda De Ridder, Luc Verhoeven, Erik Goris, aangevuld met Hans Peter Janssens – eveneens afkomstig uit Brugge – en Lucie Collet. Op de première waren talrijke bekende Vlamingen aanwezig. Met ‘Minerva veur altijd’ heeft Het Achterland een sterke productie beet, die je nog tot en met 14 augustus kan zien in de Rode Zaal van het Fakkeltheater in Antwerpen. Info en tickets: www.fakkeltheater.be (PADI – foto’s OBI)