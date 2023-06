IN BEELD – Première ‘Indiana Jones and the Dial of Destiny’ in Kinepolis Brussel met o.a. DJ Dimi…

Dinsdagavond was er heel wat bekend volk afgezakt naar de première van de Disneyfilm ‘Indiana Jones and the Dial of Destiny’ met de enige échte Harrison Ford in de imposante filmzaal Imax van Kinepolis Brussel. Ook DJ Dimi (Vantomme) uit Moorslede was present.

In 1981 kroop Harrison Ford voor het eerst in de huid van Indiana Jones’ en dat was toen in de film ‘Raiders Of The Lost Ark’. De nieuwe film ‘Indiana Jones and the Dial of Destiny’ speelt zich af in 1969. Centraal staat natuurlijk ‘Indy’ alias Harrison Ford. Nu al 80 jaar, maar dankzij artificiële intelligentie soms 40. Ook zijn peetdochter Helena en zijn vroegere vriend Sallah spelen een belangrijke rol in de film. Vanaf de eerste minuut is het al spannend, maar meer verklappen we niet. Kijken is de boodschap. Of je tevreden de bioscoop verlaat? Zeker en vast! (PADI)

Vanaf vandaag is ‘Indiana Jones and the Rial of Destiny’ te zien in de bioscoop.